Житель деревни Ульяшево обнаружил боеприпас времен ВОВ у себя во дворе

Найденная граната. Фото: ГУ Росгвардии по г.СПб и ЛО

Найденная граната. Фото: ГУ Росгвардии по г.СПб и ЛО

В деревне Ульяшево Волховского района Ленобласти был найден боеприпас времен Великой Отечественной войны. Сотрудники ОМОН уже уничтожили боеприпас.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по региону, местный житель обнаружил ржавый предмет, внешне напоминающий гранату, рядом с забором во дворе своего дома и вызвал правоохранителей.

На место прибыла дежурная группа ОМОН и обследовала найденный предмет. Было установлено, что это ручная оборонительная граната Ф-1 времен ВОВ с запалом в состоянии сильной коррозии.

Боеприпас был очень опасен, по этой причине сотрудники ОМОН уничтожили его на месте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что боеприпас, найденный у ЖК «Новое Купчино», утилизировали. ОМОН уверяет, что предмет не был опасен – это был корпус минометной мины времен ВОВ.