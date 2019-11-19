Житель деревни Ульяшево обнаружил боеприпас времен ВОВ у себя во дворе

В деревне Ульяшево Волховского района Ленобласти был найден боеприпас времен Великой Отечественной войны. Сотрудники ОМОН уже уничтожили боеприпас.
Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по региону, местный житель обнаружил ржавый предмет, внешне напоминающий гранату, рядом с забором во дворе своего дома и вызвал правоохранителей.
На место прибыла дежурная группа ОМОН и обследовала найденный предмет. Было установлено, что это ручная оборонительная граната Ф-1 времен ВОВ с запалом в состоянии сильной коррозии.
Боеприпас был очень опасен, по этой причине сотрудники ОМОН уничтожили его на месте.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что боеприпас, найденный у ЖК «Новое Купчино», утилизировали. ОМОН уверяет, что предмет не был опасен – это был корпус минометной мины времен ВОВ.