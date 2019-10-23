Боеприпас, найденный у ЖК «Новое Купчино», утилизировали

ОМОН уверяет, что предмет не был опасен – это был корпус минометной мины времен ВОВ.

Об этом стало известно сегодня, 23 октября. Обо всем gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В тексте сказано, что предмет, похожий на боеприпас, обнаружили на Малой Бухаресткой во время строительства жилого комплекса «Новое Купчино». Рабочие тут же вызвали сотрудников правоохранительных органов. Сотрудники ОМОН обследовали мину времен Великой Отечественной войны и отметили, что найденный предмет – это корпус, который в принципе не опасен. Несмотря на это, его вывезли на полигон для дальнейшей утилизации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Солнечном на пляже нашли боеприпас времен ВОВ. Саперы только спустя сутки смогли приехать туда, чтобы его забрать и отвезти на полигон для дальнейшей ликвидации.