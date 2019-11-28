ФСБ ликвидировала крупнейшую дагестанскую ОПГ «Шараповские»

ФСБ совместно с МВД и СК пресекла в Дагестане деятельность крупнейшей ОПГ, совершившей серию жестоких убийств, а также иных особо тяжких преступлений в Москве и Дагестане в период с 2007 по 2015 года.

Речь идет о группировке «Шараповские», в которую входили 250 человек, в том числе местные силовики и юристы, сообщает РИА «Новости». Основные организаторы и исполнители преступлений задержаны.

В 2007–2015 годах группировка действовала в Дагестане и Москве, а ее члены причастны к убийствам предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, вымогательствам и разбоям.

В ФСБ заявляют, что именно эта ОПГ была причастна к совершению теракта в Махачкале в 1998 году. Тогда в результате покушения на мэра города Саида Амирова погибли 18 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что что в Тюмени ликвидировали двух исламских радикалов, которые готовили теракты, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет 13 апреля. ФСБ узнало, что боевики прячутся в одном из частных домов.