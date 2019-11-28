Эксперты обсудили взаимодействие бизнеса и власти

По словам экспертов, сейчас основным мотивом движения бизнеса во власть стала возможность лоббировать собственные интересы. Фото: Pixabay

По словам экспертов, сейчас основным мотивом движения бизнеса во власть стала возможность лоббировать собственные интересы. Фото: Pixabay

На площадке Ленинградского комбината хлебопродуктов им С.М. Кирова эксперты обсудили влияние бизнеса на политику и политики на бизнес.

По словам экспертов, сейчас основным мотивом движения бизнеса во власть стала возможность лоббировать собственные интересы.

В частности, Алексей Иванов, программный директор общественно-государственного форума «На связи» отметил, что власть сама ищет интересные проекты и на это есть большой запрос.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что малый бизнес России движется к состоянию стагнации. Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта. Уровень в 50 пунктов говорит о стагнации. Индекс базируется на четырех компонентах — продажах, кадрах, инвестициях и доступности финансирования.