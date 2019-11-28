На Стачек столкнулись Жигули и Volkswagen

Поздним вечером 28 ноября на перекрестке улице Лени Голикова и проспекта Стачек произошло ДТП с участием Жигули и Volkswagen.
Как сообщили очевидцы, водитель Жигули подбил Volkswagen.
«На перекрестке улицы Лёни Голикова и проспекта Стачек Жига подбила Фольксваген», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчине Ленинградской области утром, 27 ноября, на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил 74-летнюю женщину. За рулем иномарки Honda HR-V оказался 83-летний пенсионер.