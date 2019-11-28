В Боливии запущен механизм для проведения новых выборов

Парламент Боливии утвердил регламент для избрания новых членов высшего избирательного суда (TSE), который исполняет в стране функции ЦИК.

Так, начиная с 28 ноября, на выборы высшего избирательного суда отводится 20 дней. После избрания и принесения присяги члены TSE должны течение 48 часов объявить о дате новых выборов.

Накануне временный президент Боливии Жанин Аньес подписала закон о всеобщих выборах.

Напомним, Эво Моралес объявил об отставке 10 ноября, после нескольких недель протестов и требования к нему со стороны армии уйти с занимаемого поста. К политическому кризису в Боливии привели итоги выборов, на которых Моралес объявил о своей победе. Оппозиционеры обвинили его в нарушениях. После ухода главы государства власть в стране перешла ко второму вице-спикеру сената Боливии Жанин Аньес. После отставки Моралеса она будет считаться руководителем Боливии, пока граждане республики на выборах не изберут нового президента. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что подавший в отставку президент Боливии вылетел в Мексику. Об этом сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в своем Twitter. Он отметил, что жизнь и здоровье Моралеса вне опасности. Мексика предоставила ему политическое убежище.В боливийской столице Ла-Пасе продолжаются беспорядки, только если раньше протестовала оппозиция, то теперь это сторонники Моралеса.