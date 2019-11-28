На Таллинском шоссе произошло ДТП с участием автобуса и иномарки

Вечером 28 ноября на Таллинском шоссе произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Как сообщили очевидцы, Volkswagen попал в ДТП с автобусом маршрута К-105а.

По их словам, водитель иномарки не пропустил автобус ПАЗ, который ехал вторым рядом на съезде (почти по встречной полосе). «VW Passat CC не пустил лезущий вторым рядом (фактически — по встречке) ПАЗ, следовавший по маршруту к-105а. Теперь стоят, никуда не торопятся», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчине Ленинградской области утром, 27 ноября, на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил 74-летнюю женщину. За рулем иномарки Honda HR-V оказался 83-летний пенсионер.