На Гончарной улице посреди дороги стоит окровавленный человек

Ночью 29 ноября на Гончарной улице замечен мужчина с окровавленным лицом.

Мужчина стоит посреди дороги и размахивает руками. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте». По словам автора поста, он «пытается броситься под колеса проезжающим машинам».

«На Гончарной улице стоит мужчина с кровью на лице, в грязной одежде и пытается броситься под колеса проезжающим машинам»,- говорится в сообщении.

«На видео он не бросается под машины, а вытирает кровь в состоянии аффекта, или голосует прося помощи. Что с людьми? Снимаете видео, да за эту минуту, что снимали можно вызвать скорую», — пишет пользователь Сети.

Судя по кадрам, мужчина, действительно, просит о помощи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчине Ленинградской области утром, 27 ноября, на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил 74-летнюю женщину. За рулем иномарки Honda HR-V оказался 83-летний пенсионер.