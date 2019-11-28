Брокеры заметили приток на биржу россиян с небольшими накоплениями

Брокеры заметили приток на биржу россиян с небольшими накоплениями
Россиян не устраивает низкая доходность банковских вкладов. Фото: Pixabay

За последний год доля инвесторов с суммой счета в пределах 100 тыс. рублей увеличилась в два раза — с 5 до 10%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные финансовой группы БКС.

После того как ставки по депозитам в банках заметно упали, инвесторы с небольшими суммами решили попробовать себя на фондовом рынке. О новой тенденции сообщили брокеры. Россиян не устраивает низкая доходность банковских вкладов.

Кроме того, доходность по депозитам падает вслед за снижением ключевой ставки (за год опустилась с 7,75 до 6,5%). Это процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Таким образом, при снижении ключевой ставки кредиты становятся более привлекательными, а депозиты — наоборот.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Санкт-Петербургская биржа, специализирующаяся на торгах иностранными ценными бумагами, может переехать на Дальний Восток, на остров Русский.

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Брокеры заметили приток на биржу россиян с небольшими накоплениями
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