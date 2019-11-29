Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с банковскими картами

Россиян предупредили средств о новом способе мошенничества с применением социальной инженерии.

Речь идет о модификации методов любителей автоподстав, игроков в наперстки, а также «потерявших» кошелек, сообщают «Известия».

Самой популярной стала схема мошенничества в очереди к банкомату. В этой схеме обычно участвуют несколько мошенников. Действует она так: клиент, который проводит операции в аппарате перед вашей очередью, будто бы забывает достать свою карту. Когда пришла ваша очередь, то вы «на автомате» изымаете карту, которую выдает банкомат, после чего аферист вдруг обнаруживает, что с его карты якобы списали сумму в размере 5-15 тыс. рублей. В очереди находится свидетель «жертвы». Потом мошенник начинает угрожать вызвать полицию, тем более на карте остались ваши опечатки пальцев.

«Это похоже на схему с игрой в наперстки, где тоже есть свидетели и актер. Также разыгрывается сценка», —сказал бывший полковник МВД Евгений Черноусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию Колпинского районе Петербурга обратился 73-летний старик, который рассказал, что у него похитили банковские карты, на которых были накопления. Мужчина доверился людям, которые оказались мошенниками.