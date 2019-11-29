Законопроект о домашнем насилии могут переписать

Законопроект о бытовом насилии намерены видоизменить, исключив из него сексуальное, психологическое и экономическое насилие.

Как пишут «Известия», если в новом варианте законопроекте будет прописано только физическое насилие, это существенно сузит действие нормы.

В Совете по правам человека (СПЧ) отметили, что в документ внесут серьезные правки. При этом там подчеркнули, что это не окажет влияние на суть закона.

Ранее депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии. В нем могут появиться понятия «преследование» и «ответственность» за него. Как отмечает соавтор законопроекта Оксана Пушкина, работа над документом теперь связана с делом историка, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. В законопроекте уточняется понятие преследования. Под ним понимаются «неоднократные угрожающие действия», которые выражаются в «поиске пострадавшего, ведении устных, телефонных переговоров» и т.д. Под определение также подпадают любые действия, из-за которых потенциальная жертва может испытывать страх за свою безопасность. Общественным организациям, которые занимаются профилактикой семейно-бытового насилия, будет запрещено информировать силовые структуры о случаях насилия без согласия жертвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге омбудсмены поговорили о способах противодействия домашнему насилию.