Школьник избил выгнанную с чаепития в Новосибирске девочку

Следственный комитет заинтересовался избиением школьницы в Новосибирске, которую ранее выгнали с чаепития из-за отказа сдавать деньги.

Как сообщает СУ СКР по Новосибирской области, девочка была избита свои одноклассником. Известно, что причиной нанесения телесных повреждений стал отказ сдавать деньги на школьное чаепитие.

После инцидента школу проверит комиссия регионального Минобразования, а также новосибирской мэрии.

Напомним, девочку выгнали с чаепития, а после начали травить из-за того, что ее родители не сдали деньги на мероприятие в классе. В это дело вмешалась полиция.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в новосибирской школе запретили чаепития после скандала. Директор школы уверяет, что родители говорят, будто ничего плохого не происходило – девочку, мол, не выгоняли из-за стола.