В новосибирской школе запретили чаепития после скандала

Восьмилетнюю девочку выгнали, потому что ее мама не сдала деньги.

Об этом стало известно сегодня, 7 ноября. Обо всем сообщает РИА Новости, ссылаясь на директора учреждения Наталью Пермякова. Она отметила, что после случившегося пришлось отменить чаепития в школе. Также Пермякова уверяет, что родители говорят, будто ничего плохого не происходило – девочку, мол, не выгоняли из-за стола. Директор убеждена, что никто не имеет права отлучить девочку от мероприятий.

«Буду еще с мамами разговаривать и работать. Что касается правдивости информации и того, что произошло конкретно, то этим занимаются органы полиции»,

— сказала директор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге школьник порезал обе ноги в батутном парке. Порезы пришлось зашивать в больнице. Однако администратор детского комплекса отмечает, что нарушения норм безопасности на территории батутного парка отсутствуют.