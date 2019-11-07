В Петербурге школьник порезал обе ноги в батутном парке

В батутном парке одного из петербургских торговых центров школьник неудачно завершил каникулы, получив глубокие порезы обеих ног.

Инцидент произошел 2 ноября. Мальчик вместе со своим дедушкой отправился в торгово-развлекательный комплекс «Питерлэнд» в Приморском районе Петербурга, чтобы посетить батутный парк. Специально оборудованное помещение предполагает абсолютную безопасность, однако неудачный прыжок показал, что это не совсем так.

Школьник наткнулся на металлические детали батута, которые оставили глубокие раны на ногах мальчика. Порезы пришлось зашивать в больнице. Однако администратор детского комплекса отмечает, что нарушения норм безопасности на территории батутного парка отсутствуют, пишет «Фонтанка».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Питерлэнд» грозит продажа из-за банкротства управляющей компании.