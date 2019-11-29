Российские туристы рассказали, как часто путешествуют на автомобиле

67% опрошенных рассказали, что уже ездили отдыхать на личном транспорте. Фото: pixabay

67% опрошенных рассказали, что уже ездили отдыхать на личном транспорте. Фото: pixabay

Россияне рассказали, как часто они отправляются в путешествие на автомобиле. Большинство опрошенных уверены, что обязательно отправятся в такой отпуск в будущем.

Так, поехать в путешествие на машине намерены 82,6% российских путешественников. Еще 67% рассказали, что уже ездили отдыхать на личном транспорте. Автомобиль в аренду на отдыхе брали 64% респондентов.

Как сообщили «РИА Новости», чаще всего отдыхающие арендуют автомобиль в Италии, Испании и России. Согласно данным туристического поисковика OneTwoTrip, дешевле всего аренда автомобиля обходится в Таиланде и на Кипре. Дороже всего – США.

В соответствующем опросе приняли участие 1 тыс. 820 пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Максим Фадеев отправляется в кругосветное путешествие.