Фадеев едет в кругосветное путешествие без Серябкиной

Фадеев едет в кругосветное путешествие без Серябкиной
Максим Фадеев. Фото: Instagram

Российский композитор и продюсер Максим Фадеев отправится в кругосветное путешествие со своими артистами. Музыканты лейбла Malfa планируют записать новые хиты, но без певицы Ольги Серябкиной в компании.

Серябкиной и Фадееву приписывают роман. Об этом стало известно после соответствующего заявления бывшей подопечной продюсера Елены Темниковой в интервью Youtube-каналу «А поговорить?».

Как сообщает «КП», вдаваться в подробности происходящего певица не пожелала, но заявила, что в настоящее время очень занята и остается в столице.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Максим Фадеев и его новая команда отправятся в кругосветное путешествие на 111 дней.

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