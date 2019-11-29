В Ленобласти ранее судимый мужчина украл из храма пожертвования прихожан на 3 миллиона

У подозреваемого изъяли часть похищенного имущества. Сейчас полиция изучает возможность его причастности к другим аналогичным преступлениям. Фото: Baltphoto

У подозреваемого изъяли часть похищенного имущества. Сейчас полиция изучает возможность его причастности к другим аналогичным преступлениям. Фото: Baltphoto

Злоумышленником оказался безработный и судимый 28-летний мужчина, находящийся в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков.

В правоохранительные органы Ленобласти около месяца назад обратилась настоятельница женского монастыря. Женщина рассказала, что на территорию храма, расположенного в поселке Ленинское в Выборгском районе, проник неизвестный. Преступник выкрал ящик, в котором находились пожертвования прихожан: деньги и драгоценности.

В общей сложности, вор похитил около 3 миллионов рублей. Сегодня, 29 ноября, в пресс-службе ГУ МВД сообщили, что в Сосновом Бору задержан подозреваемый в совершении кражи. 28-летний мужчина жил у своего знакомого, бывшего сокамерника. На момент задержания злоумышленник уже несколько месяцев находился в федеральном розыске.

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