Пассажиры в Пулково 13 часов ждут вылет самолета в Воронеж

Пассажиры, ожидающие вылета рейса Петербург — Воронеж, провели в Пулково уже 13 часов. Воздушное судно авиакомпании «РусЛайн» CRJ200 должно было вылететь еще 28 ноября в 22:05.

В настоящее время на онлайн-табло петербургского аэропорта указано время вылета на 14:50. Таким образом, пассажиры будут в Воронеже примерно в 17 часов.

В справочном центре компании «РусЛайн» объяснили, сообщает 78.ru, что всему виной погодные условия. Сотрудники добавили, что рейс задержали из-за тумана в Воронеже. Пассажирам были предоставлены питание и напистки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о сбое в расписании из-за задержки рейса. Пассажиров должны были доставить из Петербурга в Анталью.