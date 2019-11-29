Эксперты предупредили об опасностях «Черной пятницы»

Эксперты предупредили об опасностях &#171;Черной пятницы&#187;
Роскачество предупредило о мошенниках в "черную пятницу". Фото: pixabay.com

В конце ноября наступает «черная пятница» — пора масштабных скидок в онлайн и оффлайн-магазинах. В некоторых случаях за выгодными предложениями прячутся искусственная накрутка цен и замыслы мошенников.

Об опасностях «черной пятницы» предупредили эксперты «Роскачества». Они призывают сохранять бдительность и не терять голову.

«В «Черную пятницу», пользуясь относительно новой традицией дней больших распродаж, в том числе, в интернете, мошенники проявляют небывалую активность», — предупредил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Под видом скидок и акций они продают контрафактные товары и фальсификаты. Некоторые пользуются ажиотажем для того, чтобы получить доступ к данным банковских карт пользователей.

С этой целью мошенники создают фейковые сайты банков, подделывают интернет-магазины известных брендов и используют другие уловки. Так, в 2018 году эксперты по кибербезопасности Group-IB обнаружили более 400 сайтов-клонов, копирующих AliExpress и другие интернет-магазины.

Заманивают людей как скидками, так и выгодными на первый взгляд розыгрышами. Роскачество рекомендует не переходить по ссылкам из почты или соцсетей, внимательно проверять доммен сайта и дату его регистрации с помощью Whois-сервисов, изучить информацию об оплате и доставки перед покупкой.

Еще один способ нажиться на покупателях в «черную пятницу» — искусственная накрутка цен. Стоимость товаров завышают перед периодом распродаж, а затем занижают. В итоге вещь с 50% скидкой может обойтись даже дороже, чем в обычное время.

Жалобы на подобные методы поступают ежегодно не только в России, но и в других странах. Так, в Финляндии Агентство по защите прав потребителей в 2018 году получило 70 обращений об искусственной накрутке цен перед «черной пятницей».

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