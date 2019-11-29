На Народного Ополчения нашли труп в серых носках

В Кировском районе Петербурга местный житель обнаружил труп женщины славянской внешности.

В отдел полиции 29-летний мужчина обратился в четверг, 28 ноября. По его словам, у дома №10 по проспекту Народного Ополчения лежит тело неизвестной женщины.

Как стало известно gazeta.spb.ru, к месту происшествия оперативно прибыли стражи порядка. Труп находился со стороны Ленинского проспекта, на расстоянии 3-4 метров от здания. На вид женщине около 45 лет, она одета в черный свитер, серые спортивные штаны и серые носки.

По предварительным данным, погибшая проживала в квартире указанного дома одна. Тело направили в морг для установления причин смерти

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании матери мальчика, которого нашли закопанным в парке. Предполагается, что из ребенка пытались изгнать бесов.