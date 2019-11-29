Мать маленького мальчика, которого нашли мертвым с кляпом во рту в Екатеринбурге, задержали

В Екатеринбурге нашли мертвым девятилетнего мальчика со следами насилия на теле. Перед смертью его били плеткой и засунули в рот кляп, из-за чего мальчик задохнулся. В убийстве ребенка подозревают его родителей, которые состояли в секте. Задержать удалось только мать.

Труп мальчика обнаружили в городском парке. Как сообщает «КП Екатеринбурга», по одной из предварительных версий в убийстве виновен его отец, по другой – мать. Последняя некоторое время проходила лечение в психиатрической клинике.

Предполагается, что убийство произошло на религиозной почве: из ребенка пытались «изгнать бесов».

Как сообщает Znak.com, по словам источника, ребенок погиб в результате насилия со стороны отца, после чего второй родитель помог спрятать тело. Согласно данным правоохранительных органов, сообщает E1.RU, мать убитого мальчика удалось задержать.

Ранее в gazeta.spb.ru писали, что первой тревогу забила сестра матери погибшего мальчика. Она не добилась ответа на вопрос о том, где находится ребенок.