Мальчика нашли мертвым с кляпом во рту. Он мог пасть жертвой обряда экзорцизма

Мальчика нашли мертвым с кляпом во рту. Он мог пасть жертвой обряда экзорцизма
Мальчика закопали в лесу. Фото: Baltphoto_Viktoriya_Lamzina-1

У матери ребенка нашли в квартире плетку и Библию. Возможно, она хотела изгнать бесов из сына.

Об этом стало известно сегодня, 28 ноября. Бездыханное тело девятилетнего мальчика нашли на юго-западе Екатеринбурга, сообщает местный портал Е1. Сотрудники правоохранительных органов считают, что в гибели школьника виновата его мать, которая могла провести обряд экзорцизма – в доме у нее нашли плетку и Библию. Есть подозрение, что женщина состояла в секте. Также в убийстве подозревают отца мальчика.

Также Znak.com отмечает, что тело было закопано. Тревогу забила сестра матери погибшего, которая не добилась ответа на вопрос о том, где находится мальчик.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бездыханное тело, найденное под домом в Парголово, отправили в морг. Погибшему мужчине на вид до 35 лет. Причина смерти пока не установлена.

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