Актер Гришечкин прокомментировал новости о своем избиении

Российский актер Вячеслав Гришечкин, в частности известный по роли в сериале «Солдаты» прокомментировал сообщения СМИ о нападении на него.

По данным РЕН ТВ, нападение на Гришечкина произошло ночью 29 ноября на улице Миклухо-Маклая в Москве. Врачи диагностировали у актера травму головы, однако он отказался от госпитализации. Полиция начала проверку.

Позже актер рассказал изданию, что находится в «прекрасном» самочувствии, прокомментировав сообщения об избиении, как «глупости, полные глупости».

Издание РБК также вышло на связь с Гришечкиным: «У меня все хорошо! Ничего не произошло, все хорошо!». У него также спросили, было ли нападение, на что он ответил: «Об этом история умалчивает».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гришечкин находился в своей квартире. По словам артиста, на него напал знакомый 24-летний студент, которому актер помог с регистрацией в столице.