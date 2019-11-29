Актера Вячеслава Гришечкина избили в Москве

В ночь на 29 ноября в Москве избили 57-летнего актера Вячеслава Гришечкина. Он находился в своей квартире.

По словам артиста, на него напал знакомый 24-летний студент. Гришечкин помог ему с регистрацией в Москве, сообщает Mash.

После избиения актер обратился за помощью к соседям, именно они вызвали скорую. Врачи осмотрели Гришечкина, от госпитализации он отказался.

Студент с места происшествия успел скрыться. Обстоятельства произошедшего выясняются. Проверку проводит полиция.

Вячеслав Гришечкин — актер театра и кино, режиссер. В его фильмографии такие проекты как «Марш Турецкого», «Каменская», «Солдаты», «Ночные сёстры», «Жаркий лёд», «Маргоша», «Графиня де Монсоро», «Тайны дворцовых переваротов» и другие.

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