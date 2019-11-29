Стала доступна новая карта камер ГИБДД на федеральных трассах Петербурга и Ленобласти

Стала доступна новая карта камер ГИБДД на федеральных трассах Петербурга и Ленобласти
Камеры можно увидеть на "Яндекс.Картах". Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

В открытом доступе появилась онлайн-карта с расположением камер фиксаций нарушений правил дорожного движения (ПДД) на федеральных трассах Петербурга и области.

Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в пятницу, 29 ноября. Чрезвычайно полезные для автомобилистов карты показывают расположение камер ГИБДД на магистралях Петербурга, Ленинградской, Псковской и Калининградской областей. Однако представлены данные только по стационарным комплексам для фиксации нарушений ПДД.

В ведомстве отмечают, что камеры по-прежнему остаются наиболее эффективным средством для снижения аварийности на дорогах. Количество указанных комплексов будет расти. В Петербурге и области планируется, в течение этого и следующего года, установить еще 41 камеру.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники ГИБДД смогут лишать нарушителей прав без судебного вмешательства.

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