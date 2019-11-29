У россиян начали воровать деньги через банковские приложения

Злоумышленники переводят деньги через банковское приложение на гаджетах. Фото: pixabay

Злоумышленники переводят деньги через банковское приложение на гаджетах. Фото: pixabay

Российские специалисты рассказали о новом виде мошенничества. В Сети появился вирус, который позволяет похищать деньги через приложения банков, установленных на мобильных телефонах.

По словам специалистов, данный вирус способен автоматически переводить средства со счетов клиентов банков злоумышленникам.

Как сообщает РБК со ссылкой на доклад Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB, к настоящему моменту известно, что мошенники маскируют вирус под файлы, а их — под ссылки. При переходе происходит установка вредного ПО, которое переводит деньги на другой счет.

С такими проблемами уже столкнулись клиенты Почта Банка и Московского кредитного банка.

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