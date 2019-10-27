У петербуржца по неизвестной причине списали с карты 500 тыс. рублей

Кому досталась крупная сумма денег – пока что выяснить не удалось.

Об этом стало известно сегодня, 27 октября. Обо всем gazeta.spb.ru рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В полицию Василеостровского района обратился 27-летний мужчина. Он заявил, что потерял банковскую карту еще в августе 2019 года. По предварительным данным, петербуржец заблокировал ее, но что-то пошло не так, так что он лишился крупной суммы денег – более полумиллиона рублей. Сейчас полицейские проводят проверку по факту списания. Они хотят возбудить уголовное дело. Также приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном планируют снизить стоимость проезда в метро по карте «Мир». Губернатор отметил, что на прошедшем в этом году Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о сотрудничестве с «НСПК».