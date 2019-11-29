Академик из Петербурга назвал самые «умные» продукты

Профессор уточнил, что не нужно все время думать о "рецептах" исключительной пользы. Главное - больше двигаться и радоваться жизни. Фото: pixabay.com

Профессор уточнил, что не нужно все время думать о "рецептах" исключительной пользы. Главное - больше двигаться и радоваться жизни. Фото: pixabay.com

Заведующего кафедрой неврологии ПСПбГМУ им. Павлова, академик Александр Скоромец назвал самые полезные для стимуляции мозговой деятельности продукты.

Об этом ученый рассказал в пятницу, 29 ноября. По словам академика, мозг — наиболее «щедрый» орган в человеческом организме. Он не делает никаких «запасов», поэтому ему нужно регулярное питание. Скоромец отметил, что известный «допинг» — шоколад, — работает лишь в случае необходимости «мозгового штурма», но не в качестве полноценного «топлива».

Для активной работы мозга, пишет «Доктор Питер», полезны черный хлеб, помидоры, грейпфруты, орехи, огурцы, яблоки, сливы, хурма и оливковое масло. Тот же ржаной хлеб, к примеру, может заменить быстрые углеводы шоколада, переизбыток которых приводит к диабету.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые озвучили продукт, наиболее полезный для поддержания мужского здоровья.