Неработающий светофор стал причиной аварии и крупных пробок на пересечении Шпалерной и Гагаринской

Неработающий светофор стал причиной аварии и крупных пробок на пересечении Шпалерной и Гагаринской
Участникам аварии стал каршеринг. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении Шпалерной улицы и Гагаринской произошло ДТП, причиной которого стала поломка светофора. На участке образовались крупные пробки.

Авария случилась сегодня днем, 29 ноября. На опубликованных кадрах видно, что одним из участников стал автомобиль службы каршеринга. По словам очевидцев, водитель арендованного авто не уступил дорогу, из-за чего произошло столкновение.

«Столкнулись БМВ и прокатный Хендай Солярис», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

В результате столкновения обошлось без пострадавших. Однако на участке собралась серьезная пробка, а всю ситуацию усугубил неработающий светофор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о полыхающем микроавтобусе. Машина загорелась на КАД.

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