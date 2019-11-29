На КАД возле Вантового моста вспыхнул микроавтобус: собралась пробка

На магистрали, в крайней правой полосе по направлению к аэропорту, загорелся красный микроавтобус «Форд Транзит».

Инцидент произошел в пятницу, 29 ноября. О случившемся рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте». Пожар быстро распространился почти по всему кузову автомобиля и перекинулся на шумовые экраны, расположенные на обочине.

Предположительно, возгорание началось под капотом. Водитель успел остановиться и покинуть авто, однако спасти сам микроавтобус не удалось, огонь полностью поглотил его. Автомобилисты, проезжавшие мимо, пытались оказать помощь — на снимках видны огнетушители, валяющиеся на дороге, — но это не помогло. К моменту прибытия пожарных от машины почти ничего не осталось.

Кроме того, ЧП вызвало затор на и без того осложненном участке трассы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Комсомольской произошло массовое ДТП: столкнулись пять машин и автобус.