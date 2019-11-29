На КАД возле Вантового моста вспыхнул микроавтобус: собралась пробка

На КАД возле Вантового моста вспыхнул микроавтобус: собралась пробка
"Транзит", к несчастью, полностью сгорел до приезда пожарных. Фото: vk.com/spb_today

На магистрали, в крайней правой полосе по направлению к аэропорту, загорелся красный микроавтобус «Форд Транзит».

Инцидент произошел в пятницу, 29 ноября. О случившемся рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте». Пожар быстро распространился почти по всему кузову автомобиля и перекинулся на шумовые экраны, расположенные на обочине.

Предположительно, возгорание началось под капотом. Водитель успел остановиться и покинуть авто, однако спасти сам микроавтобус не удалось, огонь полностью поглотил его. Автомобилисты, проезжавшие мимо, пытались оказать помощь — на снимках видны огнетушители, валяющиеся на дороге, — но это не помогло. К моменту прибытия пожарных от машины почти ничего не осталось.

Кроме того, ЧП вызвало затор на и без того осложненном участке трассы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Комсомольской произошло массовое ДТП: столкнулись пять машин и автобус.

авто вантовый мост кад машина загорелась пожар санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На двух путепроводах на «Коле» перекроют две полосы
У россиян начали воровать деньги через банковские приложения
На КАД возле Вантового моста вспыхнул микроавтобус: собралась пробка
Семь петербургских ресторанов вошли в мировой гид по заведениям
Бизнесмен арендовал питерскому DJ оборудование, а тот заложил его за микрокредит
Дома Петербурга оборудовали «холодными чердаками»
В ДНР приняли закон о госгранице
Пять автомобилей и автобус столкнулись на Комсомольской