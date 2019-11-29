Пять автомобилей и автобус столкнулись на Комсомольской

Пять автомобилей и автобус столкнулись на Комсомольской
ДТП в Сосновом бору. Скриншот видео: vk.com/dtp47rus

Массовая авария произошла в городе Сосновый бор Ленинградской области 29 ноября. По предварительным данным, столкновение спровоцировала Skoda, выехавшая на встречную полосу.

Участниками ДТП стали шесть автомобилей. Машины не поделили дорогу у дома 10 по Комсомольской улице. По предварительным данным, столкновение произошло после того, как на встречную полосу выехала Skoda. За рулем иномарки находился мужчина 1992 года рождения.

Как сообщает Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в замес попал автобус. В момент аварии он стоял на остановке.

«В результате ДТП пострадавших нет», — уточнили в УГИБДД.

Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге двух человек госпитализировали после ДТП на пересечении проспектов Сизова и Богатырского.

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Пять автомобилей и автобус столкнулись на Комсомольской