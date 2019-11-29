Беспилотные комбайны — это уже реальность

В России доля тракторов старше десяти лет достигает 60%, комбайнов — 45%. В России на тысячу Га приходится в десятки раз меньше техники, чем в в Германии. В интервью GazetaSPb руководитель департамента маркетинга компании Ростсельмаш Максим Нахабо рассказал о боли и радости отечественного сельхозмашиностроения и приоткрыл дверь в мир индустриального будущего.

Как вы оцените итоги деятельности в уходящем году?

Мы, как и аграрии, подводим итоги по осени. Известно, что по валовому сбору зерна (120 млн т) сельхозгод 2018/2019 оказался одним из самых успешных за всю историю сельского хозяйства России. Улучшилась и ценовая конъюнктура — валовая стоимость зерна выросла на 5%.

Это отразилось и на рынке агромашин — мы напрямую зависим от успехов отечественного растениеводства. Ростсельмаш нарастил по сравнению с прошлым годом поставки техники. По итогам прошлого года мы, например, приросли на 38% по показателю поставки техники на зарубежные рынки.

Это рекорд последних пяти лет. Техника Ростсельмаш поставляется в 40 стран мира.

С 2014 года Ростсельмаш выпустил на рынок 27 новых моделей различной продукции — как самоходной техники (тракторы и комбайны), так и орудия производства (посевные комплексы, жатки, опрыскиватели). В частности, мы представили рынку комбайны TORUM второго поколения (модели 770 и 785), тракторы 3000 серии и новые электронные системы. Также на Ростсельмаш стартовала сборка нового семейства кормоуборочных комбайнов серии F.

Модели серии спроектированы на единой глобальной платформе, создаваемой с учетом интеллектуализации современного сельского хозяйства.

Какова текущая ситуация на предприятии? Как вы представлены сегодня на российском и мировом рынках?

Ростсельмаш по-прежнему самое крупное сельмашиностроительное предприятие России и пятое в мире. Если говорить о конкретных цифрах, то доля нашей зерноуборочной техники на отечественном рынке составляет более 70%, а на мировом 17%. Сегодня ГК Ростсельмаш — это 13 предприятий, которые расположены на 10 производственных площадках в России, Казахстане, Узбекистане, США и Канаде. Продуктовая линейка компании — более 150 моделей и модификаций 24 типов техники. Если коротко – производим все виды комбайнов, навесной техники и тракторы.

Что сегодня происходит в вашей отрасли, каковы текущие тенденции?

Если брать широко, то в АПК мы наблюдаем сокращение парка техники, а также высокую степень ее физического и морального износа. Темпы выбытия техники выше темпа ее обновления. Доля тракторов старше 10 лет достигает 60%, комбайнов — 45%. В России на 1 000 га приходится два трактора и 1,6 зерноуборочных комбайна, в то время как в Германии 65 и 11,5. Даже в соседнем Казахстане эти показатели выше, чем в России. В таких условиях нагрузка на новую технику возрастает, что приводит к ее быстрому износу. Сформирован огромный объем неудовлетворенного спроса.

Как на отрасль влияет политика государства, особенно в части предоставления субсидий — насколько вы от них зависимы?

На наш рынок влияет и программа поддержки аграриев, известная, как «Программа 1432». Она предполагает, что при покупке отечественной сельхозтехники, преимущественно комбайнов и тракторов, аграрий получает скидку. С 2013 года на ее реализацию было выделено 52,1 млрд рублей.

Ростсельмаш за эти годы произвел более 18 тыс. единиц техники и создал 1,5 тыс. рабочих мест. Из Канады в Россию перенесено производство тракторов. За короткий срок удалось полностью перенести производство трактора 2375, а также трактов 3000-й серии. Предприятие выпустило более 25 новых моделей, в его модернизацию вложено 7 млрд рублей, приобретено 3,1 тыс. единиц современного оборудования и оснастки. Таких масштабов перевооружения на сегодня не знает ни одно отечественное профильное предприятие.

Машиностроение – это несырьевой сектор, который в России сильно зависим от импортных технологий. Достаточно взглянуть на то, по какому пути развивается «Автоваз», а также то, как представлены в России заводы ведущих мировых производителей (отверточная сборка, заимствование платформ, отсутствие собственных конструкторских разработок). Как обстоит дело в сельхозмашиностроении?

На примере Ростсельмаш могу отметить, что отечественные технологии развиваются непрерывно. Ряд наших разработок уникален. Например, в ноябре Ростсельмаш на крупнейшей в мире сельскохозяйственной выставке в Ганновере получил серебряную медаль на конкурсе инноваций Agritechnica Innovation Award 2019 за систему ночного видения для самоходной техники RSM Night Vision.

Эта награда за инновацию стала первой в копилке российских инженеров за всю историю отечественного машиностроения. Система ночного видения значительно увеличивает обзор для оператора, повышая производительность техники до 20%.

На предприятии сегодня действует несколько конструкторских бюро, занимающихся разработкой перспективной техники. Мы также сотрудничаем с несколькими российскими инновационными компаниями, которые разрабатывают интеллектуальные решения по нашему заказу. Одно из магистральных направлений — создание единой платформы для производства целой линейки комбайнов.

По аналогии с автомобильной промышленностью это позволит унифицировать и удешевить производство, сделав технику доступнее по цене. Новая платформа легла в основу комбайна RSM 161, который выпущен в 2015 году.

Вы упомянули перенос производства канадских тракторов. Но ведь это машины, разработанные по североамериканским технологиям. Получается, что мы все же сильно зависим от зарубежных разработок и в сельхозмашиностроении?

Отвечу так: за последние 30 лет сельхозмашиностроение в России пережило настоящую деиндустриализацию, равносильную потерям военных лет. Из 20 существовавших ранее крупных предприятий осталось только два. Если считать еще и мелкие, а также смежные производства, то счет пойдет уже на сотни. Произошел настоящий слом всех кооперационных и хозяйственных связей и утрата интеллектуальных конструкторских наработок.

Наверстать техническое отставание в существующей рыночной системе координат с использованием только лишь отечественных технологий сегодня невозможно в принципе. Машиностроение — это та отрасль, где необходимо опираться на мировой опыт, чтобы выжить в конкурентной борьбе.

Поэтому в 2007 году холдинг «Новое содружество» (владеет Ростсельмашем) купил в Канаде завод по производству тракторов Buhler Versatile. Эта покупка была сделана с прицелом на создание собственных моделей тракторов. С тех пор мы последовательно локализовали все производственные операции, а также наладили на наших мощностях и на мощностях наших партнеров выпуск всех основных узлов и агрегатов тракторов самой востребованной сегодня среди аграриев 2000-й серии, а также программного обеспечения. Благодаря этому тракторная техника Ростсельмаш по праву может называться российской. Многие не представляют масштабы этого производства. Практически все детали здесь изготавливают самостоятельно, включая литье.

Что входит в ваши планы развития на ближайшую перспективу?

Главной нашей целью мы считаем строительство завода полного цикла по производству тракторов в Ростове-на-Дону. Чтобы оценить значимость этого проекта, достаточно отметить, что последние лет 40, а то и больше, ничего подобного в России не строили. Здесь будет выпускаться вся линейка тракторов под брендом РСМ — машины трех классов с широчайшим диапазоном двигателей (от 170 до 600 л. с.). Ничего подобного в России сегодня просто не существует. Ввести в строй предприятие планируется не ранее 2022 года. Инвестиции составят свыше 4 млрд рублей. Сейчас мы также создаем производство КПП и дифференциалов на основе японских технологий, которые Ростсельмаш приобрел в апреле этого года у компании Ocuba Gear. По сути это веха в истории развития предприятия, на котором никогда еще не производились коробки передач — это один из сложнейших узлов любой техники, будь то автотранспорт или сельхозмашины. Создание полноценного производства из собственных комплектующих планируется к 2021 году.

Мы продолжим расширять продуктовую линейку за счет новых комбайнов и тракторов, а также различных сельхозорудий — до 2024 года Ростсельмаш представит 26 модификаций техники. Также планируем закупать больше отдельных компонентов у российских поставщиков, готовых придерживаться требуемых нами стандартов качества и объемов производства. Так мы постепенно замещаем импорт и локализуем производство.

Какие технические новшества стоит ожидать в сельхозтехнике в ближайшем будущем?

Мировая отрасль и наша компания идут по пути освоения автоматизации сельхозпроизводства и внедрения интеллектуальных систем. На данный момент у компании есть система дистанционного мониторинга Agrotronic, которая позволяет видеть, где и как работает техника. В целом мы решаем задачи по оптимизации процессов уборки поля, а также по повышению надежности и эффективности машин.

Ростсельмаш работает по четырем основным направлениям — разработка системы телеметрии и межмашинного взаимодействия, системы автовождения, системы автоматизации технологических процессов, системы безопасности и предупреждения внештатных ситуаций. Все это войдет в основу принципов ведения сельского хозяйства через несколько лет. Могу также заметить, что беспилотные комбайны Ростсельмаш – это уже реальность, техника проходит испытания и появится к 2023-2024 году.