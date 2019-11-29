На проспекте Королева будут бороться с пробками запретом парковки

На проспекте Королева будут бороться с пробками запретом парковки
Считают, что это улучшит ситуацию на дорогах.Фото:pixabay.com

В Приморском районе Санкт-Петербурга на проспекте Королёва от улицы Долгоозерной до улицы Шаврова с 20 декабря 2019 года вступит в силу запрет парковки автомобилей. Запрет касается обоих направлений.

Данную инициативу хотят ввести для того, чтобы разгрузить автомобильные дороги от пробок, а также обеспечить безопасность дорожного движения. Об этом сообщили в «Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Псковской области съехал в кювет и перевернулся рейсовый автобус. Внутри находились пятеро пассажиров, из которых четверо — дети. Данный инцидент произошел 29 ноября. В аварии с участием рейсового автобуса пострадали пятеро: женщина и четверо детей, мальчик и три девочки.

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На проспекте Королева будут бороться с пробками запретом парковки
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