В Псковской области в ДТП с автобусом пострадали женщина и четверо детей

В Псковской области съехал в кювет и перевернулся рейсовый автобус. Внутри находились пятеро пассажиров, из которых четверо — дети.

Инцидент произошел в пятницу, 29 ноября. В аварии с участием рейсового автобуса пострадали пятеро: женщина и четверо детей, мальчик и три девочки. Девятилетний ребенок и 14-летняя школьница отделались ушибами, две девочки 16 и 11 лет получили переломы носа и ключицы.

Всех пострадавших госпитализировали в больницы Псковской области, сообщает ТАСС. Заместитель главы комитета Псковской области по здравоохранению Денис Сачков отмечает, что среди пострадавших «тяжелых» нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП на Кольцевой автодороге возле Вантового моста: на трассе вспыхнул микроавтобус «Форд Транзит». Потушить транспортное средство не удалось, к моменту приезда пожарных от автомобиля остался лишь остов.