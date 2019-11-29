В Петербурге болельщики ЕВРО-2020 смогут получить Fan ID

Иностранцы смогут въезжать в Россию по своему паспорту и Fan ID. Фото:pixabay.com

Иностранцы смогут въезжать в Россию по своему паспорту и Fan ID. Фото:pixabay.com

В Санкт-Петербурге во вторник, 3 декабря, состоится торжественное открытие Центра выдачи Fan ID в ТД «Пассаж».

Первые зрители Чемпионата Европы по футболу УЕФА 2020 года смогут получить Паспорта болельщика. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга В.В.Кириллова.

Каждый человек, который приобрел билет на матчи чемпионата в Санкт-Петербурге сможет получить Fan ID — Паспорт болельщика. Данный документ обеспечит безопасное прибывание зрителей на стадионе во время матча, а также безвизовый въезд в Россию для иностранцев.

Паспорт болельщика оформляется бесплатно и однократно на все матчи ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге для российских и иностранных граждан.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном презентовали проект схемы дорожного движения Петербурга до 2033. В нем предусмотрено довольно много масштабных изменений.