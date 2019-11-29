Власти планируют изменить дорожное движение Петербурге

В Смольном презентовали проект схемы дорожного движения Петербурга до 2033. В нем предусмотрено довольно много масштабных изменений.

Проект, представленный в пятницу, 29 ноября, включает в себя разнообразные предложения, среди которых введение платы за въезд в исторический центр, расширение зоны платных парковок, а также разработки по внедрению приоритета общественного транспорта. Предполагается, что на него пересядут 80% жителей города.

В Смольном подчеркивают, что такие меры лишь предложение, которое носит рекомендательный характер, пишет «Коммерсантъ». На данный момент есть два направления, которые рассматривают власти: упор на развитие общественного транспорта либо дорог, что приводит к растущей популярности пользованию личными автомобилями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Министерство финансов не выделит средства на строительство новой железной дороги, соединяющей столицу и Петербург.