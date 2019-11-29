Минфин не выделит средства на строительство новой железной дороги Петербург – Москва

Минфин не планирует выделять деньги на строительство железнодорожной трассы Санкт-Петербург — Москва. Об этом сообщил заместитель министра финансов.

«В большой федеральной команде есть решение по трассе Москва — Санкт Петербург и эта трасса, по нашим оценкам, не требует привлечения дополнительных бюджетных финансов. На шестилетку именно по этой трассе есть решения, других (по железной дороге до Казани — прим. РБК) пока нет. Достаточно средств, учтенных в долгосрочной программе развития РЖД»,- рассказал РБК заместитель министра финансов Андрей Иванов.

РЖД должны будут финансировать строительство высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург — Москва из своих средств. Ранее стоимость строительства ВСМ оценили в 1,5 трлн рублей.

Решение о финансировании ВСМ до Казани еще не приняли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Сети появился вирус, который позволяет похищать деньги через приложения банков, установленных на мобильных телефонах.