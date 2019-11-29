В Петербурге «Жигули» влетели в прицеп: есть пострадавшие

Пока что официальных данных не поступало, но очевидцы уверяют, что как минимум одному человеку понадобилась помощь врачей.

Все случилось сегодня вечером, 29 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на проспекте Народного Ополчения – там автомобиль «Жигули» по непонятной причине врезался в припаркованный прицеп. Возможно, водитель не смог справиться с управлением. В результате есть пострадавшие, но не уточняется, сколько и в каком состоянии они находятся.

Легковушка тем временем выглядит крайне помято. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на проспекте Обуховской обороны иномарка столкнулась с трамваем. Очевидцы также сообщают, что на месте происшествия находятся скорая и ДПС.