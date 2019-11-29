В Ленобласти в результате аварии погиб водитель «Мерседеса»

Мужчина не смог справиться с управлением автомобиля и скончался на месте.

Об этом стало известно сегодня вечером, 29 ноября. Обо всем сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось в Кингисеппском районе. По предварительным данным, водитель «Мерседеса» не смог справиться с управлением и влетел в цементовоз. В результате мужчина получил серьезные травмы, от которых скончался на месте. Пока что остальные данные остаются неизвестными. Уточняется лишь, что в цементовозе в этот момент никого не было – он стоял перед железнодорожным переездом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге «Жигули» влетели в прицеп: есть пострадавшие. Пока что официальных данных не поступало, но очевидцы уверяют, что как минимум одному человеку понадобилась помощь врачей.