Россиянина, обвиняемого в убийстве жены, оправдали присяжные

Люди убеждены, что вина подозреваемого не доказана.

Об этом стало известно сегодня, 29 ноября. Обо всем сообщили в объединенной пресс-службе. Присяжные Вологодского городского суда решили, что Роман Крюков, обвиняемый в убийстве жены, на самом деле ни в чем не виноват. Они отметили, что его причастность к инциденту не доказана.

В это время обвинение убеждено, что именно Крюков избил женщину различными предметами, а затем оставил ее на улице умирать.

«После провозглашения вердикта стороны приступили к обсуждению его последствий уже без присяжных заседателей»,

— добавляют в пресс-службе судов.

Оглашение приговора состоится уже 3 декабря.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двоих мужчин задержали по подозрению в заказном убийстве в Парголово. Правоохранительные органы сообщили, что исполнителем преступления стал знакомый мужчины. Он несколько раз выстрелил в брата подозреваемого и получил за это 400 тысяч рублей.