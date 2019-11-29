В Новом Девяткино столкнулись два автомобиля

Обе машины выглядят крайне помято. Не уточняется, есть ли пострадавшие.

Все случилось в ночь с 29 на 30 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла в Новом Девяткино рядом с «Лентой» – участниками стали две машины. ВАЗ, уверяет очевидец, поворачивал налево и не пропустил другого участниками движения.

В результате они получили внешние повреждения, а пострадали ли водители и пассажиры – непонятно.

«Как можно не пропустить встречку? Вопрос риторический. Не слепые ведь за рулём, надеюсь»,

— пишет одна из пользовательниц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти в результате аварии погиб водитель «Мерседеса». Мужчина не смог справиться с управлением автомобиля и скончался на месте.