В Пушкине произошло ДТП с автобусом

В ночь на 30 ноября в Пушкинском районе произошло ДТП с участием автобуса.
Как сообщили очевидцы, ДТП произошло ночью на Ленинградской улице, 13. По их словам, легковой автомобиль сзади врезался в автобус.
«В Пушкине на Ленинградской 13 легковушка догнала автобус», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти в результате аварии погиб водитель «Мерседеса». Мужчина не смог справиться с управлением автомобиля и скончался на месте.