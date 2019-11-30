В Пушкине произошло ДТП с автобусом

В ночь на 30 ноября в Пушкинском районе произошло ДТП с участием автобуса.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло ночью на Ленинградской улице, 13. По их словам, легковой автомобиль сзади врезался в автобус.

«В Пушкине на Ленинградской 13 легковушка догнала автобус», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти в результате аварии погиб водитель «Мерседеса». Мужчина не смог справиться с управлением автомобиля и скончался на месте.