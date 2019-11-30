Стало известно, когда состоится первый тур всеобщих выборов в Боливии

Первый тур всеобщих выборов в Боливии состоится в середине марта, а срок, отведённый на всю процедуру выборов президента, истекает 23 апреля, сообщил в пятницу руководитель администрации президента Боливии Херхес Хустиниано.

Об этом заявил руководитель администрации президента Боливии Херхес Хустиниано, сообщает издание Día.

Накануне временный президент Боливии Жанин Аньес подписала закон о всеобщих выборах. Напомним, Эво Моралес объявил об отставке 10 ноября, после нескольких недель протестов и требования к нему со стороны армии уйти с занимаемого поста. К политическому кризису в Боливии привели итоги выборов, на которых Моралес объявил о своей победе. Оппозиционеры обвинили его в нарушениях. После ухода главы государства власть в стране перешла ко второму вице-спикеру сената Боливии Жанин Аньес. После отставки Моралеса она будет считаться руководителем Боливии, пока граждане республики на выборах не изберут нового президента. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что подавший в отставку президент Боливии вылетел в Мексику. Об этом сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в своем Twitter. Он отметил, что жизнь и здоровье Моралеса вне опасности. Мексика предоставила ему политическое убежище.В боливийской столице Ла-Пасе продолжаются беспорядки, только если раньше протестовала оппозиция, то теперь это сторонники Моралеса.