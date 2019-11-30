Каршеринговый автомобиль влетел в столб на Северной площади

Утром 30 ноября в Калининском районе произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на перекрестке Гражданского и Северного проспектов. Каршеринговый автомобиль марки Renault врезался в столб.

«На круговом, между Гражданским и Северным проспектами, постоянная рубрика «одинокий каршеринг», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти в результате аварии погиб водитель «Мерседеса». Мужчина не смог справиться с управлением автомобиля и скончался на месте.