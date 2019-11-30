На Литейном Kia Rio врезался в припаркованную машину

Место ДТП. Фото: скриншот видео из ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Место ДТП. Фото: скриншот видео из ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Утром 30 ноября на Литейном проспекте произошло серьезное ДТП.

На место происшествия прибыли «скорые» и машины ДПС.

«Замес на Литейном в ‘7 утра’. утро началось не с кофе», — пишет очевидец в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Как сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, Kia Rio врезался в припаркованный Ford Focus.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти в результате аварии погиб водитель «Мерседеса». Мужчина не смог справиться с управлением автомобиля и скончался на месте.