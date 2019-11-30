На Парнасе каршеринг врезался в грузовик

На Парнасе каршеринг врезался в грузовик
Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Утром 30 ноября на Парнасе на Домостроительной, 3 произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля.

Каршеринг врезался в контейнер со стороны пассажирского сиденья.

«Каршеринг воткнулся в контейнер на Парнасе. Домостроительная, д.3», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

«По всей стране эти каршеры разбивают в хлам, снимают колеса, каждый день слышу. Вообще не выгодно наверное это дело», — пишет пользователь Сети.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что, ДТП произошло на перекрестке Гражданского и Северного проспектов. Каршеринговый автомобиль марки Renault врезался в столб.

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