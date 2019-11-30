Ученые выяснили, кому труднее бросить курить

Ученые выяснили, кому труднее бросить курить
Согласно исследованию, мужчинам легче перейти к здоровому образу жизни. Фото: Pixabay

Ученые рассказали, кому сложнее всего бросить курить: мужчине или женщине. Оказалось, что женщинам труднее расстаться с вредной привычкой.

Согласно исследованию, мужчинам легче перейти к здоровому образу жизни.

Исследование, посвященное отказу от курения, было представлено на конференции в Монреале.

Курение является одной из основных причин преждевременной смерти в мире.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому в стране могут ввести единую минимальную цену на пачку сигарет. Сейчас в России действует ограничение на продажу сигарет по цене выше максимальной розничной, которую устанавливает производитель.

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