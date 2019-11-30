В Петербурге «полицейский» ограбил пенсионерку на 300 тыс. рублей

Житель Петербурга, представившись сотрудником ДПС, похитил у пенсионерки 300 тыс. рублей.

Инцидент произошел в субботу, 30 ноября. В полицию обратилась пожилая женщина и сообщила о том, что неизвестный мужчина похитил у нее 300 тыс. рублей, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам заявительницы, он мошенник представился сотрудником ДПС и рассказал, что ее дочь якобы попала в ДТП, в котором насмерть сбила ребенка. Лжеполицейский предложил пожилой женщине заплатить 400 тыс. рублей, чтобы ее дочь избежала уголовной ответственности. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге пенсионерка «сняла порчу» за 120 тысяч рублей. Во время ритуала неизвестная совершала загадочные манипуляции руками и пила воду, расхаживая по квартире. В ходе «исцеления» мошенница незаметно украла сбережения пенсионерки, лежавшие в серванте.