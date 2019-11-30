В Стрельне грабитель распылил огнетушитель в лицо кондуктору трамвая

В Петродворцовом районе сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, ограбившего кондуктора трамвая.

Вечером 29 ноября в поступило сообщение о нападении на кондуктора трамвая в поселке Стрельна. Неизвестный распылил химический состав из порошкового огнетушителя в лицо женщины, которая работает кондуктором трамвая.

Злоумышленник отобрал у нее сумку с 2900 рублей выручки, а также 1300 рублей личных денежных средств и скрылся. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию Невского района Петербурга обратился 62-летний кондуктор рейсового автобуса. Мужчина сообщил, что неизвестный пассажир распылил в него газ.