Пассажир автобуса распылил газ в кондуктора на Хрустальной

Пассажир отказался платить за проезд и напал на кондуктора. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Пассажир отказался платить за проезд и напал на кондуктора. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В полицию Невского района Петербурга обратился 62-летний кондуктор рейсового автобуса. Мужчина сообщил, что неизвестный пассажир распылил в него газ.

Инцидент произошел 22 октября около 22:20 в салоне автобуса. По словам кондуктора, пассажир отказался платить за проезд. Когда кондуктор настоял, тот достал предмет, похожий на газовый пистолет, и распылил неизвестное вещество. В этот момент автобус проезжал по Хрустальной улице.

«После инцидента нападавший скрылся. Пострадавшему была оказана медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Двадцать минут спустя подозреваемый был задержан. Им оказался 52-летний житель Купчино с явными признаками опьянения. Мужчина доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Газовый пистолет изъят.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пассажир напал на 41-летнего кондуктора. Он отказался оплатить и ударил работника автобуса.